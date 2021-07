La primera edició del Llibrestiu, la iniciativa impulsada per la Cambra del Llibre per a «omplir el buit del sector editorial entre maig i agost», ultima els preparatius per a convertir, el 15 de juliol, la geografia catalana en una llibreria a l’aire lliure.

Lluny de voler projectar-se com el Sant Jordi d’estiu, la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, reivindica que «a l’estiu la literatura també és important» i sosté que es tracta d’una «festa literària de ciutat» que parteix d’un «plantejament diferent». I és que, en el cas de la capital gironina, les llibreries sortiran al carrer amb una parada conjunta, que s’ubicarà a la Plaça Independència amb un denominador comú: la novel·la negra.

L’espai, que estarà obert al públic de cinc de la tarda a nou del vespre, comptarà també amb la presència dels principals ambaixadors del gènere, que participaran en tertúlies i signatures de llibres. Escriptors autoritzats com Albert Gassull, Maribel Torres, Josep Torrent, Salvador Casas, Esther Vila, Miquel Aguirre, Jordi Dausà, Laia Vilaseca o Sebastià Bennasar seran la cara visible de la cita amb accent gironí, que també ha programat un col·loqui entre els periodistes Carles Porta i Jordi Grau. A més, la jornada també comptarà amb la projecció d’un episodi de Crims «relacionat amb Girona» al recent inaugurat Cinema Truffaut.

La jornada també ha programat activitats dirigides al públic infantil, amb la participació d’Olga Cercós o Soledad Romero.

Una festa desglossada

La cita també està previst que es desplegui arreu de les comarques gironines, tot i que els llibreters encara estan desenvolupant les propostes. De moment, qui ja ha pogut avançar alguna acció ha estat la llibreria L’Altell de Banyoles, que ampliarà l’horari d’obertura fins les nou del vespre.

Quatre cites clau

La Cambra del Llibre treballa amb la idea de que, durant el calendari anual, hi hagi quatre cites literàries clau. Es tracta de Sant Jordi, el nou Llibrestiu, la Setmana del Llibre en Català i la campanya de Nadal.

I és que després de la bona acollida del Sant Jordi d’estiu, que es va celebrar el 23 de juliol de l’any passat, la Cambra del Llibre va començar a buscar una formula per a consolidar una tarda o nit de llibreries abans de les vacances d’agost. D’aquí va néixer el Llibrestiu, la nova cita amb la literatura, que permetrà a les llibreries treure parades al carrer i obrir fins a les onze del vespre.