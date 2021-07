La 17a edició del Festival Emergent va inaugurar-se dijous 1 de juliol davant un centenar de persones al pati de La Cooperativa de Sarrià de Ter. Encara que l’edició passada va aconseguir mantenir-se malgrat les restriccions per Covid, l’actuació d’abans d’ahir va estar marcada per l’aproximació del públic amb els artistes, que mostraven una gran predisposició per a cantar, ballar, riure i aplaudir cada peça artística presentada.

Durant la nit, el públic va gaudir de l’actuació clown de José Luis Redondo, caracteritzat per un humor burleta; el recital poètic del polifacètic i brillant Josep Pedrals, carregat de prodigi i humor que va aconseguir unir els assistents sota els càntics «Si vols estar content, vine a l’Emergent!»; i les actuacions musicals de Caïm Riba, que ens descobria el seu últim treball, Llunes de Plutó, i la vigatana Núria Graham, que va acomiadar la nit acompanyada del seu piano amb el nou senzill At Last, presentat aquesta primavera.

Es va trobar a faltar la cantautora mallorquina Maria Jaume, que amb el seu folk acústic ens endinsa en el seu àlbum, Fins a maig no revisc. Tot i això, es podrà veure al festival VIAVEU el 18 de juliol en un escenari privilegiat: el Castellum Fractum de Sant Julià de Ramis, una oportunitat per a conèixer una de les veus que marcarà la trajectòria d’una nova generació musical balear.

Cada any, el festival se celebra en diferents pobles de la comarca: es va engegar a Sarrià però fa parada a Fornells, Cervià de Ter, Vilablareix, Sant Gregori i Madremanya. En total, aplega una trenta d’artistes de diferents gèneres, fet que el posiciona com a un dels millors festivals del Gironès.