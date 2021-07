El nou festival musical de Calonge i Sant Antoni, el F’Estiu, centrat en el jazz, la clàssica, el pop i la música tradicional catalana va anunciar ahir els quatre grups que faltaven per completar el cartell. Són Sopa de Cabra, Judit Nedderman, la Cobla Sant Jordi i Neus Mar i Nito Figueras. Aquests artistes se sumen als grups que ja s’havien confirmat fa un mes: Albert Guinovart, Andrea Motis i La Locomotora Negra, que precisament diu adéu als escenaris aquest 2021.

Aquesta nova iniciativa està impulsada i organitzada directament per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i recupera la tradició dels festivals musicals d’estiu que s’hi havien organitzat històricament. El cartell s’impulsa sota la direcció artística de Francesc Sánchez i Carcassés.

Múltiples escenaris

Hi haurà diversos espais que acolliran actuacions musicals. La inauguració es farà al Collet, amb Sopa de Cabra, i a Sant Antoni un altre espai que inclourà el programa serà l’Auditori de la placeta d’Es Monestri, al davant del mar, on hi actuaran Neus Mar i Nito Figueras. La resta dels concerts es faran al pati d’Armes del Castell de Calonge, escenari tradicional dels estius musicals de la vila i que, per exemple, havia acollit l’Interludi.

Gèneres diversos

L’objectiu dels organitzadors és que la proposta permeti oferir un ampli ventall de possibilitats, amb concerts de jazz, clàssic, pop i música popular catalana. Així, un dels plats forts serà l’actuació de la trompetista, saxofonista i cantant de jazz catalana Andrea Motis, igual com el del pianista i compositor Albert Guinovart.

El F’Estiu arrencarà el 24 de juliol amb un plat fort, Sopa de Cabra, en plena gira de celebració dels 30 anys del disc Ben Endins. Les entrades per aquest i els altres concerts es posaran a la venda en breu; el de Neus Mar i Nito Figueras serà gratuït. La proposta es tancarà amb un concert de La Locomotora Negra el 21 d’agost al Castell de Calonge, precisament en plena gira de comiat.