Fins a dues hores de cua van fer ahir centenars de joves gironins per a poder fer-se el test d’antígens i obtenir el resultat, com a requisit previ per poder accedir al Canet Rock. Les proves es van fer durant tot el matí i part de la tarda a l’Estació Jove.

El festival va instal·lar 15 espais per fer els tests d’antígens a diverses localitats: a més de a Girona, se’n fien a Barcelona, Granollers, Lleida, Manresa, Olot, Reus, Sabadell, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i el mateix recinte del festival, a Canet de Mar. A primera hora de la tarda s’havien detectat 23 positius en el cribratge massiu . Algun dels joves va relatar que alguns dels que esperaven els resultats del test, van ser cridats a part per què «els havien de comunicar una cosa». Probablement un resultat positiu en el test.