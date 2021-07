El trap de Lildami va donar ahir el tret de sortida al Canet Rock més especial, amb test d’antígens obligatoris per assegurar-ne la salubritat i amb uns 22.000 assistents. El terrassenc va actuar davant d'un públic que tenia ganes de música, molts amb l'entrada comprada ara fa un any, però que es van quedar sense festival per culpa de la pandèmia. Drets, sense distància, amb mascareta, però amb test d'antígens previ, els més puntuals al festival van gaudit del darrer treball de l’egarenc, «Viatge en espiral». «Després d'un any i mig això és increïble», va exclamar només de sortir a l’escenari.

La música tornava a Canet Rock dos anys després. El aplegats al Pla d'En Sala van ballar drets i sense distància els hits de Lildami, que estava acompanyat de Sr Chen i Emotional Goku. Ho feien, però, amb mascaretes FFP2, entregades per l'organització, i després de superar el cribratge massiu que van haver de superar tots els assistents.

Trap, reggaeton, havaneres i pop van conviure poc més de 30 minuts damunt de l'escenari de la mà de Lildami, que ja hi havia de ser l'any passat, en l'edició ajornada. L'endarreriment, però, li va permetre dur al Pla d'en Sala algunes de les cançons del seu segon àlbum d'estudi, publicat a principis d'any, «Viatge en espiral». No van faltar cançons com «Pau Gasol», «Tu també moriràs», «Multipla», «La dels Manel» o «Serrallonga», molt cantades entre el jove públic.

La música va seguir a Canet Rock, com era d’esperar, fins ben entrada la matinada, amb les actuacions de Stay Homas, Buhos, Suu, Oques Grasses, Doctor Prats, Miki Núñez, Ciudad Jara, La Fúmiga, Ítaca Band, Roba Estesa, JazzWoman, Miquel del Roig i Cesc, a més de tres discjòqueis.

Canvi de sistema de garbellat

El Canet Rock va modificar el sistema de garbellat per a evitar el col·lapse que va sofrir el certamen Vida, de Vilanova i la Geltrú dijous passat.

L’organització va decidir prescindir de l’aplicació informàtica que tenia previst utilitzar, que era la mateixa que va usar el Vida el dijous per a vincular les dades dels assistents amb el resultat del test d’antígens, necessari per a accedir a la zona de concerts.

Per a substituir l’aplicació, Canet Rock va implementar un altre sistema digital «que ofereix la mateixa seguretat però precisa de més personal», per la qual cosa va contractar cent persones, que es van sumar a les 1.400 que estava previst que treballessin en els 15 punts repartits per tota Catalunya, on els assistents al festival es podien fer el test d’antígens.

A més dels que van donar positiu i per tant no podien assistir al festival, 200 persones més es van posar en contacte amb l’organització per a informar que no podien assistir al festival per haver contret la malaltia en els últims dies o perquè eren contacte d’un positiu de covid.

El públic del Canet Rock és majoritàriament jove i es troba en la franja d’edat més afectada actualment pels contagis.

Canet Rock és, després del Vida, el segon festival multitudinari que se celebra a Espanya sense distàncies des de l’inici de la pandèmia i forma part de l’estudi iniciat a la primavera amb el concert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, supervisat per la Fundació de Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses.