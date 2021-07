El Canet Rock va detectat 152 positius en el cribratge massiu que va fer dissabte hores abans que el festival obrís portes. Segons dades facilitades per l’organització, durant el dissabte es van fer un test d’antígens 22.330 persones a la quinzena de punts de testatge que va instal·lar el festival arreu del territori català.

Els centres de cribatge que van rebre més afluència de públic van ser els de Barcelona i Canet de Mar, on es van detectar 48 i 25 casos positius, respectivament. A Girona, els assistents al festival van arribar a fer fins a dues hores de cua a l’Estació Jove per a fer-se el test.

A través d’un comunicat, l’organització es va mostrar ahir orgullosa de participar en una prova que pot consolidar la tornada a la normalitat per a uns esdeveniments que han patit la pitjor crisi de la seva història recent.

El festival va destacar que ha servit com un dels principals centres de cribratge de contagis a tot Catalunya. De fet, segons l’organització, el nombre de positius detectats és un índex d’incidència molt similar al que aquests dies hi ha en el gruix de la població d’entre 15 i 30 anys. El Canet Rock va subratllar que l’operatiu posat en marxa per recuperar els actes multitudinaris amb seguretat no tenia precedents. De fet, a parer seu, l’han convertit en pioner perquè va reunir més de 22.000 persones que van poder gaudir de més de dotze hores sense distància de seguretat.

Tots els assistents al Canet Rock s’havien fet prèviament un test d’antígens i havien accedit al recinte del Pla d’en Sala amb una mascareta FFP2 distribuïda per l’organització del festival.L’edició d’enguany formava part d’una prova pilot supervisada per la Fundació de Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses.