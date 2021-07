El cor In Crescendo va inaugurar dissabte una nova edició del festival Musica’t de Pals. Aquesta proposa del Baix Empordà, que ja ha esgotat el 90% de les entrades disponibles, combina concerts gratuïts com el d’In Crescendo amb d’altres de pagament com el dels Amics de les Arts, en el que ja no queden entrades lliures, o el del bisbalenc Sanjosex.

A més, per l’escenari de Pals hi passaran també artistes com Beth, Reggae per Xics o Ginestà, que seran els encarregats de tancar el festival el pròxim 21 d’agost. El director del Musica’t, Roger Vidal, va destacar a la inauguració que el festival de Pals és un «de territori» i va explicar que un dels objectius principals és que el públic conegui l’entorn a banda de venir al concert.

Amb «ganes de cultura»

El festival compta amb dos escenaris, el de la plaça Catalunya i el de la zona del pavelló poliesportiu. Vidal va valorar positivament el fet que ja s’hagi esgotat un 90% de l’aforament disponible, ja que demostra «les ganes de cultura» que hi ha entre els espectadors. El director del Musica’t també va voler recordar tots «els esforços» que es fan des de l’àmbit cultural per oferir el màxim de seguretat per tal d’evitar possibles contagis. De fet, en els concerts gratuïts també cal disposar d’entrada per tal de poder tenir un control de l’aforament. Finalment, Vidal també va reivindicar el Musica’t com un festival que fa «accessible la cultura a tothom», ja que bona part dels concerts són gratuïts i la resta es mouen en una forquilla entre tres i dotze euros. «El que volem és apropar-ho al territori, des del territori», va concloure.