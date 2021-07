La Unió Escaulenca de Les Escaules va acollir ahir la inauguració del cicle de cançó d’autor de les comarques gironines, Notes del Nord, amb el concert de la cantautora rosinca Madame Mustashe. Organitzat per la Federació d’Ateneus de Catalunya, el cicle oferirà un total de 15 concerts en set ateneus per part de sis cantautors de la província de Girona, entre els mesos de juliol i desembre. Alguns dels ateneus que hi participen són La Cate de Figueres, el Casino Llagosterenc i el Núria Social d’Olot.

Les excavacions paleontològiques al jaciment dels Casots, a Subirats, han posat al descobert restes de cocodril i rinoceront de fa 16 milions d’anys, sent un dels principals jaciments d’aquesta edat a tota Europa. També s’ha localitzat el crani d’un felí primitiu «únic a Europa», explica l’investigador de l’Institut Català de Paleontologia i codirector del jaciment, Isaac Casanovas. L’equip encarregat dels treballs confia a poder extreure les restes localitzades durant aquesta campanya.