El nou disc de Joan Dausà s'anomena 'Ho tenim tot' (Promo Arts Music) i veurà la llum el proper 22 d'octubre. El cantant ho ha fet públic durant els sis concerts que acaba d'oferir a Empúries presentant en primícia les cançons de l'àlbum per a 8.000 espectadors. 'Ho tenim tot' serà el quart disc de Dausà en solitari després d''On seràs demà?' (2014) 'La festa final' (2016) i 'Ara som gegants' (2018), i inclou cançons com la que ha donat nom al treball, 'Omple de vida els pulmons' i 'Buenos Aires'. La gira de presentació arrencarà al Palau de la Música el 25 de novembre i ja estan confirmades actuacions al Festival Temporada Alta i a València. Dimarts surten a la venda les entrades d'aquests primers concerts.

Joan Dausà va tancar diumenge la ronda de concerts 'Respira', amb què ha volgut preestrenar l'àlbum des de la ciutat grega i romana d'Empúries les nits del 24, 25 i 26 de juny, i 2, 3 i 4 de juliol, amb totes les entrades exhaurides. Ha estat, un esdeveniment ideat pel mateix Dausà, sota els pins, al costat del mar i amb les ruïnes gregues com a teló de fons, amb un espai gastronòmic una sessió de DJ que ha tancat cada una de les vetllades.

De fet, Dausà no oferirà altres concerts durant l'estiu. Així que no serà fins el proper 25 de novembre al Palau de la Música, ja amb el nou disc sota el braç, que el cantautor tornarà a pujar als escenaris.

Un disc "èpic, reivindicatiu i catàrtic"

En declaracions a l'ACN, el músic ha explicat que si bé la cançó 'Ho tenim tot' és prèvia al confinament, l'ha mantinguda i l'ha convertit en el títol del disc perquè ha pres altres sentits amb la pandèmia. "Amb les conseqüències devastadores que ha tingut la crisi, també val la pena revisar què ha portat de bo. Per exemple, que hem après a valorar el que tenim, perquè allò que pensem que és per sempre també és caduc i pot desaparèixer quan menys ens ho esperem", reflexiona el músic.

Dausà confessa que abans de la covid s'havia plantejat de fer un disc "festiu", cosa que per raons òbvies va descartar. Finalment el to del disc ha estat un altre. "Se n'ha anat més cap a un disc èpic, reivindicatiu, de ràbia, i de celebració no festiva però sí perquè ens n'hem sortit", assevera. L'àlbum també inclou alguna peça d'homenatge "a qui ho ha passat malament i a qui no se n'ha sortit", fa constar. En la mateixa línia, té la impressió, i les ganes, que la gira de presentació de l'àlbum serà més "catàrtica" que habitualment.

Ja aquests concerts de preestrena d''Ho tenim tot' a Empúries han acomplert una mica aquesta funció de "retrobament" amb el públic després de tot plegat. "Veia que esperar la sortida del disc, a la tardor, se'm faria molt llarg", confessa l'artista. Per això, afegeix, es va "inventar" aquest cicle de concerts en un entorn privilegiat, amb temps per la trobada post-concert, amb "les cançons com a excusa per trobar-se".

El primer retorn que ha rebut de les noves cançons és bo, diu Dausà, convençut que "la gent hi ha connectat molt". Així és com ho va sentir el músic en la conversa posterior amb el públic als concerts d'aquestes nits, un espai que ha agraït per suplir la "fredor" del públic durant els recitals, sense conèixer encara el repertori i a més havent de dur la mascareta posada i respectar distàncies.