L’editorial La Campana ha reeditat tres dels títols escrits per Josep Maria Espinàs a partir de les seves excursions a peu per diferents comarques catalanes i províncies espanyoles A la taula dels altres, L’últim traginer i Viatge a la frontera de la llengua.

La cofundadora de la Campana, l’editora Isabel Martí, juntament amb Espinàs, considera que aquests títols, que portaran el lector pels camins dels anys cinquanta de Pallars i la Vall d’Aran i del Priorat, així com per la comarca de la Llitera de 1990, són «un gran retaule d’un món que s’acaba». En els textos, s’hi descriu des d’una centraleta de telèfons de Salardú fins a una parella de guàrdies civils en bicicleta per camins rurals.

Segons la seva opinió, el lector d’avui coneixerà la «bona gent dels camins», amb la qual Espinàs, que als seus 94 anys d’edat ja gairebé no es mou de casa, establia contacte i eren la base de les seves obres, perquè «mai li va interessar la gent amb poder». Alhora, remarca que aquests viatges, eren per a l’escriptor «un dels seus plaers més grans». El barceloní sempre va tenir clar que «el millor dels viatges és menjar a la taula dels altres».

Martí, que signa el text «A la banda de l’Espinàs» a l’inici dels tres llibres, entén que «queda retratat un món que ja no existeix, recuperant el lector una manera de viure, com passa amb les novel·les històriques, deixant constància d’un món que s’està acabant, que en alguns casos ja ha mort».