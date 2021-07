El Vida ha tancat la seva setena edició amb un balanç total de 27.200 assistents, en el que suposa el primer gran festival de l’etapa covid sense distàncies socials. De dijous a dissabte, la Masia d’en Cabanyes va acollir una quarantena de concerts en quatre escenaris, amb artistes com Vetusta Morla, The New Raemon amb Paula Bonet, Nathy Peluso o Love of Lesbian.