La cantant i actriu italiana Raffaella Carrà va morir ahir als 78 anys, segons va informar la premsa italiana, després de la confirmació oficial de la defunció del que durant anys va ser la seva parella, el coreògraf Sergio Iapino, a l’agència ANSA.

«Raffaella ens ha deixat. Se n’ha anat a un món millor, on la seva humanitat i el seu extraordinari talent romandran per sempre», va declarar. Segons la televisió pública italiana, Carrà mai va voler que es filtressin notícies sobre el seu estat de salut. No obstant, Iapino va assenyalar que feia temps que lluitava contra una malaltia, de la que no va donar més detalls. Amb tot, la va descriure com una «dona fora del comú, però dotada d’una simplicitat sorprenent» que «no va tenir fills però que deia sempre que en tenia milers».

Va néixer com a Raffaella María Roberta Pelloni, el seu veritable nom, el 18 de juny de 1943 a Bolonya. Artista precoç, va participar en una pel·lícula als nou anys i als deu es va traslladar a Roma, on va començar a assistir a classes de dansa clàssica.

Es va llicenciar en Interpretació al Centre Experimental de Cinematografia l’any 1960, i cinc anys després va viatjar a Barcelona amb la companyia teatral Giulio Bosetti par a participar al Festival de Prosa Llatina, amb l’obra de Diego Fabbri Il seduttore. En aquell moment ja era molt coneguda a Itàlia per les seves aparicions a la televisió i en musicals. Va presentar programes com Io, Agata e Tu i a partir del 1983 l’espai que va fer història, Pronto, Raffaella?. També va realitzar entrevistes i va dirigir el programa d’entreteniment Domenica in, tota una revolució de la petita pantalla, i més recentment havia participat com a ‘coach’ en la versió italiana del programa La Voz.

A Espanya, va rodar l’any 1965 la pel·lícula El caballero de la rosa roja i al 1968 va participar a Comando del infierno, la dissetena pel·lícula de la seva trajectòria cinematogràfica. Va aconseguir la fama a Espanya i Llatinoamèrica a partir del 1976, després de gravar per a Televisió Espanyola quatre programes titulats La hora de... De 1993 a 1994 hi va realitzar l’espai A las 8 con Rafaella, que va compatibilitzar amb Hola, Raffaella, en el que es va fer especialment popular el joc «Si fuera», en el que els convidats conversaven amb la presentadora. A partir del 1995 va passar a presentar a Tele 5 el programa magazín En casa con Rafaella, i ja en la dècada dels 2000 va tornar a TVE par a presentar el programa especial pel Festival d’Eurovisió 2008, Salvemos Eurovisión.

Himnes generacionals

Més enllà de la seva llarga trajectòria a la petita pantalla, Carrà va ser molt admirada i molt estimada per les seves cançons, que van conquistar amb les seves melodies i balls a diverses generacions. Fiesta, En el amor todo es empezar, Rumore, Caliente, caliente o Tuca, tuca van ser algunes de les cançons més conegudes, però el seu repertori va ser molt ampli al llarg dels seus més de quaranta anys sobre els escenaris. En total, van ser divuit els àlbums editats a Espanya, a destacar gravacions com Male (1976), Fiesta (1977), Hay que venir al sur (1978), Canta sus grandes éxitos (1978), Canta en español (1979), Latino (1980) i Raffaella (1988). Amb elles, va aconseguir superar gèneres musicals i convertir-se en un símbol. Com a prova, la versió de Rumore, que un grup de la ‘Movida madrileña’ com Alaska i Dinarama van incloure al senzill Rey del glam, editat el 1984.

Aquesta capacitat va perdurar amb els anys, com la seva relació d’especial afinitat amb el públic LGTB del país. De fet, al World Pride celebrat a Madrid el 2017 va ser escollida «icona gai mundial».