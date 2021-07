El subdirector de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llebaria, ha explicat aquest dimarts que l'exigència de PCR, TA o pauta completa de vacunació s'exigirà només en esdeveniments musicals amb més de 500 persones que estiguin dempeus i ballant. Això significa que no s'aplicarà, per exemple, al Festival de Pedralbes o al Grec, però sí en concerts grans de festes majors que siguin dempeus. També ha aclarit que els congressos no entren tampoc en aquesta nova restricció. Llebaria també ha explicat que la nova resolució entrarà en vigor aquest mateix divendres i tindrà una durada de 14 dies.

La nova resolució especifica que per a les activitats a l'aire lliure amb més de 500 persones dretes o amb pista de ball caldrà fer un control d'accés, un test d'antígens les 12 hores anteriors o presentar el certificat de vacunació o d'immunitat. Durant tot l'esdeveniment, hauran de portar posada la mascareta.

Així ho ha indicat Llebaria en una roda de premsa per informar sobre la resolució que entrarà en vigor a les 00:00 h d'aquest divendres i que el Govern ha anunciat aquest dimarts davant de l'augment explosiu de contagis de coronavirus sobretot en el grup d'edat de 15 a 29 anys.

Si el públic està assegut, aquests mesures no s'aplicaran. És el cas, per exemple, dels múltiples festivals d'estiu, que mantenen el públic amb un seient assignat i amb l'ús de mascareta. Per a balls en espais oberts per a menys de 500 persones, tampoc caldrà fer-se un test previ ni presentar el certificat de vacunació, però s'haurà de portar mascareta.

Els teatres, cinemes i concerts en espais tancats podran mantenir la seva activitat sempre que els assistents estiguin asseguts i es mantinguin les condicions d’aforament i seguretat establertes. Les sales de concerts també es poden mantenir obertes sempre que els assistents tinguin cadires assignades.

Pel que fa a les festes majors, les diferents activitats s'han d'adequar a la normativa segona les seves característiques. Per tant, si tenen programades activitats amb més de 500 persones dretes hauran de complir la nova mesura, ha aclarit la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé.

La nova resolució també inclou el tancament de l'oci nocturn en espais interiors, tal com ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts al migdia. Les discoteques amb terrassa podran obrir, però només aquests espais exteriors. L'horari de l'oci nocturn es retalla mitja hora i haurà de tancar a les 3 de la matinada.

Solé ha demanat la "participació" dels responsables dels esdeveniments així com dels assistents en el compliment de les mesures.

El cas del Cruïlla

El fet que el festival Cruïlla, que tindrà lloc entre aquest dijous i dissabte, se celebri en el marc d'un programa d’investigació fa que no se'n modifiquin les mesures de funcionament previstes fins ara. Tampoc haurà de tancar a les 03:00 h de la matinada.

El Govern preveu prorrogar el gruix de mesures i recomana la mascareta

Segons ha informat el subdirector de l'Agència de Salut Pública, a part d'aquests canvis, el Govern té previst prorrogar el gruix de mesures actuals. Amb tot, prendran les decisions en funció del seguiment diari de la pandèmia, ha afegit.

El Govern també inclourà en la resolució la recomanació de portar la mascareta, que ara no és obligatòria en espais a l'exterior si es manté una distància de seguretat d'1,5 metres. No en pot decretar l'obligatorietat, perquè depèn del govern espanyol.

"Degoteig" d'ingressos

Llebaria ha constatat l'"elevada incidència" del coronavirus sobretot entre les persones de 15 a 29 anys però també en altres grups de més edat i que no tenen la pauta de vacunació completa i ho ha atribuït a un augment de la interacció social, coincidint amb les festes de final de curs i de principis d'estiu, i a la prevalença de la variant delta.

L'augment de casos està impactant ara com ara en l'atenció primària si bé s'està registrant un "degoteig" d'ingressos als hospitals i a les UCI, ha advertit el representant de l'Agència de Salut Pública.