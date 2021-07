Després de pràcticament nou mesos amb els focus dels grans festivals cinematogràfics d’abast mundial apagats, la inauguració aquest dimarts de la 74a edició del Festival de Canes marca el retorn de la presencialitat al món del cinema en un esdeveniment global.

En un sector com el cinematogràfic que ha patit com pocs els efectes de la pandèmia, la tornada del certamen més important del món després de la suspensió de l’edició 2020 genera moltes expectatives i la indústria espera que sigui la punta de llança d’una progressiva recuperació. Tot i això, aquesta 74a edició del festival estarà lluny de ser normal: amb un mercat cinematogràfic molt reduït -que es celebra en paral·lel al propi festival- i una previsió d’un 50% menys d’acreditats entre premsa i indústria respecte a una edició estàndard, Canes es posa en marxa amb uns estrictes protocols sanitaris. Tots els participants han d’acreditar disposar de la pauta completa de vacunació dues setmanes abans de l’inici del festival. En cas que no la tinguin, hauran de passar un test d’antígens o una PCR cada 48h. Aquests requisits són imprescindibles per accedir a qualsevol de les projeccions del certamen, que en principi disposaran del 100% d’aforament degut a la notable millora de la situació de la pandèmia a França.

Des del punt de vista estrictament cinematogràfic, la programació de Canes 2021 serà més atapeïda que mai, amb vint-i-cinc pel·lícules que competiran per la Palma d’Or i prop de dos-cents films més en les diverses seccions paral·leles o no competitives del programa. Canes concentra una part dels títols que havien de ser al certamen el 2020 més la collita d’aquest 2021, en una edició que es presenta com excepcional tant per la quantitat com pel prestigi d’una mostra impressionat de grans noms del cinema mundial que presentaran les seves darreres obres.

De Nanni Moretti a Sean Baker

El jurat que presideix el director nord-americà Spike Lee tindrà feina extra i haurà de valorar els treballs d’autors consagrats com Nanni Moretti, Wes Anderson, Paul Verhoeven, Asghar Farhadi, Sean Penn o François Ozon, al costat de nous valors com Mia Hansen-Love, Julia Ducornau, Joachim Trier o Sean Baker, entre d’altres.

Una producció catalana

Com és habitual, la presència espanyola a Canes serà molt reduïda. No hi ha cap film a la secció oficial, i l’únic títol que ha aconseguit entrar al certamen és la producció catalana Libertad, debut de la fins ara guionista Clara Roquet, que es podrà veure a la prestigiosa Setmana de la Crítica.

Premi honorífic a Jodie Foster

El certamen es posarà en marxa aquest dimarts a ritme de musical, amb l’esperat retorn d’un dels autors de culte del cinema europeu, el francès Leos Carax. Amb una banda sonora composada pel duet nord-americà Sparks i el protagonisme de Marion Cotillard i Adam Driver, Annette és una aposta segura per inaugurar el certamen perquè simbolitza el perfecte equilibri que sempre busca Canes entre un marcat perfil autoral combinat amb el glamour d’uns actors de primer nivell. A més de l’equip del film, la gran protagonista de la cerimònia inaugural que es celebrarà aquest dimarts al vespre serà l’actriu nord-americana Jodie Foster, que rebrà la Palma d’Or honorífica per tota la seva carrera. L’altre premi d’honor s’ha concedit al director italià Marco Bellocchio, que el recollirà durant la cerimònia de clausura.