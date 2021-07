Amb la seva frescor característica els Stay Homas van demostrar -un cop més- aquest cap de setmana que són el grup del moment, o si més no, dels que més ho està «petant» aquest estiu. Després de la primera participació del grup creat ara fa una mica més d’un any en un festival de gran abast com és el Canet Rock, el grup barceloní va tancar el primer cap de setmana de juliol amb dues actuacions a l’espectacular escenari de les Havaneres de Calella de Palafrugell, a la Platja de Port Bo. Ho van fer en el marc del Festival Ítaca. Cultura i Acció, amb les entrades exhaurides des de feia dies i amb un total de 1.800 espectadors que van poder gaudir de la doble sessió del trio de moda. «És un diumenge una mica curiós, no havíem tocat mai sobre l’aigua i menys amb gent amb banyador flotant», exclamava un d’ells just a l’inici del concert. I és que la gent que va quedar-se sense entrades, i fins i tot també algun curiós que passava per allà, es van col·locar a la sorra de la platja, als balcons i fins i tot amb barquetes, taules de paddle surf o inflables per gaudir de les cançons més reconegudes dels Stay Homas.

Al ritme de In the end, Estamos mal i Nunca vuelven van anar fent un repàs del seu primer treball d’estudi, «Agua». A la festa no hi va faltar tampoc el famós cubell blau, que els va acompanyar amb cançons mítiques com Gotta be patient o Days of our lives. Amb l’emoció ja a flor de pell van presentar No vull baixar, la col·laboració amb Albert Pla que tot just va estrenar-se el divendres. Ja a les acaballes del concert i amb el sol rogenc va ser el torn de Volveré a empezar, The bright side i Let it out, deixant als centenars d’espectadors dempeus.