Encara amb la ressaca de la cerimònia inaugural de dimarts a la nit, que va oferir una imatge tant potent com la Jodie Foster, Pedro Almódovar -que va lliurar a Foster la Palma d’Or honorífica-, Bong Joon-Ho i Spike Lee junts a l’escenari del Palais de Festivals, aquest dimecres s’ha viscut la primera jornada completa d’activitat a ple rendiment del certamen.

A la prestigiosa Quinzena de Realitzadors, la secció paral·lela que va començar després del Maig del 68, els focus s’han centrat en Juliette Binoche, protagonista del film de l’escriptor i també director francès Emmanuel Carrère. Guardonat recentment amb el premi Príncep d’Asturies de les lletres, Carrère ha inaugurat la Quinzena amb Ouistreham, el seu segon treball, una pel·lícula en la que d’alguna manera parla de l’ofici d’escriure i de la dificultat -o impossibilitat- de capturar la realitat. Juliette Binoche hi interpreta Marianne, una escriptora d’èxit que per fer un llibre sobre les precàries condicions de treball de les dones de la neteja a Normandia, decideix camuflar-se sota una falsa identitat i introduir-se en aquest col·lectiu per conèixer des de dins la realitat que vol explicar. El resultat és un film molt interessant, en el que Carrère planteja diversos dilemes morals en la mesura que el personatge de Binoche ha der fer-se amb la confiança i per tant enganyar les membres del col·lectiu que vol retratar. I planteja també si camuflar-se dins d’aquesta realitat permet realment conèixer-la o si és impossible penetrar en un món que ens resulta aliè.

En un registre molt diferent, l’actor nord-americà Val Kilmer ha protagonitzat una de les sessions especials de la secció oficial. Val és un emotiu autorretrat de l’estrella del Hollywood dels 80 i 90 -intèrpret de films com Top Gun, Willow o The Doors-, que malalt d’un càncer de coll que l’ha deixat pràcticament sense veu, fa servir la veu en off del seu fill Jack per fer un film sobre l’ofici d’actor que és també una celebració de la vida. A més, en resulta un exercici d’antropologia cinematogràfica perquè Kilmer té gravades milers d’hores de tota la seva trajectòria artística, des dels seus inicis teatrals, als moments que arriba al cim de la seva popularitat fins el seu comiat dels escenaris interpretant l’escriptor Mark Twain. Un autèntica joia pels cinèfils i mitòmans, farcida d’imatges inèdites que retraten un determinat perfil de Hollywood que mai tornara. I una pel·lícula que els seus fills Mercedes i Jack han presentat a Canes donat el delicat estat de salut de l’actor que li ha impedit desplaçar-se al festival.