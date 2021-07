La cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz posarà en diàleg la música, el teatre, el cinema, la dansa, l’animació i la poesia, a l'espectacle 'Género imposible' al Teatre Lliure de Montjuïc del 8 a l'11 de juliol en el marc del Grec. La cantant ha assenyalat que la seva idea era crear un equip amb artistes de disciplines diferents i presentar-los les seves cançons i plantejar-los què farien amb elles a nivell de gest, paraula, il·luminació, so, escenografia i projeccions. El resultat és 'Género imposible', que sorgeix del seu disc 'Farsa (género imposible)'. El dramaturg, actor i poeta Pablo Messiez ha descrit l'espectacle com "un viatge sensorial", que mescla llenguatges.

La cantant, que dirigeix l'espectacle, ha explicat que la idea sorgeix del disc 'Farsa', on totes les composicions les va fer dialogant amb altres artistes, amb temes que havia fet per teatre, cinema i dansa. "Em venia de gust que aquest diàleg que havia nascut per la creació d'aquestes cançons seguís sobre l'escenari", ha remarcat. Pérez Cruz ha apuntat que sempre ha estat treballant amb altres artistes de diverses disciplines, però creu que cada disciplina estava molt separada. Ha defensat que hi ha "unes qualitats de cada gremi que es podien compartir".

El dramaturg, actor i poeta Pablo Messiez ha apuntat que van fer un treball amb molt diàleg per intentar entendre entre tots com tirar-ho endavant. A partir de l'ordre de les cançons, guiades per "una lògica musical", es van anar creant els nexes amb les altres disciplines artístiques. "És un viatge sensorial que apel·la a la pell, a les sensacions, una mescla de llenguatges organitzats en aquest riu que és 'Género imposible'".

Formen aquest equip de creadors la ballarina Elena Córdoba; el dramaturg, actor i poeta Pablo Messiez; els escenògrafs Sílvia Delagneau i Max Glaenzel; el pintor, il·luminador i poeta Carlos Marquerie; l’enginyer de so i creador d’espais sonors Juan Casanovas, o la dissenyadora de vestuari Cecilia Molano, entre d’altres.

Sílvia Pérez Cruz ha dit que volien trencar els límits entre estils i oficis i ha destacat que l'espectacle és "una celebració". Sobre l'escenari, hi estarà la compositora acompanyada per diversos elements. "És una forma molt diferent d'escoltar a Sílvia, però el públic vindrà a escoltar i a veure l'univers d'ella", ha dit Elena Córdoba.

La compositora ha dit que el disc 'Farsa' té tres directes: un que és amb ella sola, que va portar al Palau de la Música i a Girona; un amb banda i el tercer és 'Género imposible', que són les mateixes cançons però, ha assenyalat, "no tenen res a veure ni estan en el mateix ordre, ni sonen igual".

Després del seu pas pel Grec, l'espectacle musical farà gira al Temporada Alta, a Madrid i Sevilla. Sílvia Pérez Cruz ha reconegut que li agradaria que pogués girar per Europa.

Aquesta és una producció d’El Pez Cruz en coproducció amb el Grec 2020 Festival de Barcelona, Temporada Alta i Teatro Español.