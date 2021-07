En una edició marcada, com és habitual a Canes, per la manca de produccions espanyoles, aquest dijous ha esta el dia de Libertad, l’òpera prima de la catalana Clara Roquet, presentada a la prestigiosa Setmana de la Crítica. Malauradament, la directora no ha pogut ser a l’estrena del seu film a Canes degut a que es troba confinada per un contagi de Covid-19. A la projecció d’aquest matí a la sala Miramar de Canes hi han assistit els productors Sergi Moreno i Tono Folguera i dues de les actrius principals, Nora Navas i Maria Morera. Libertad, que és el primer film de Clara Roquet després d’una sòlida trajectòria com a guionista, ha tingut una bona rebuda en una de les seccions més exigents del festival.

De fet, la pel·lícula ja estava a punt per ser exhibida l’any passat, però la suspensió del certamen va fer decidir als productors a “congelar” el film durant un any davant el compromís dels responsables de la Setmana de la Crítica de mantenir-los la selecció pel 2021. A Libertad, Roquet demostra una notable maduresa per tractar-se de l’obra d’una debutant. Amb un guió de ferro i una construcció de personatges esplèndida, explica l’estiu d’una acomodada família catalana a la Costa Brava, i de l’amistat que es crea entre la filla petita -interpretada per Maria Morera- i la filla de la cuidadora colombiana que es fa càrrec de l’àvia, malalta d’Alzheimer, i que interpreta Vicky Peña. En un brillant joc de miralls, cadascuna desitja de l’altra el que ella no té. Mentre la jove colombiana voldria l’estatus social i econòmic de l’amiga catalana, aquesta desitjaria la desimboltura, carnalitat i atractiu físic de la filla de l’assistenta. Libertad, que pren el títol del nom de la jove colombiana -que l’equip de producció va trobar en un càsting a Cali-, és una nova mostra del magnífic estat de forma i el talent de la generació de joves directores catalanes que ha sorgit a partir de l’èxit de Carla Simón a Estiu 1993.

A la secció oficial, presentada fora de competició, aquest dijous ha triomfat el documental que el director nord-americà Todd Haynes ha rodat sobre The Velvet Underground, la mítica banda musical dels 60 creada per Lou Reed i John Cale sota la protecció d’Andy Warhol i amb la veu de la cantant Nico. Haynes ha fet un film apabullant, tant des del punt de vista formal com temàtic. Construeix la pel·lícula com un calidoscopi inacabable d’imatges -barrejant entrevistes, concerts, imatges d’arxiu i documentació inèdita- que, fent servir la tècnica de la pantalla partida, esdevé un fresc fascinant, no només sobre el grup sinó sobretot de la construcció de la contracultura als Estats Units de la dècada dels 60 amb Nova York com a base d’operacions. Un film impressionant que ha entusiasmat a la crítica internacional.

Finalment, a la secció oficial competitiva, l’israelià Nadav Lapid ha presentat un film que és un contundent crit de ràbia contra la radicalització i violència de l’Estat d’Israel. Lapid denuncia també la persecució de la dissidència cultural, amb la seva camèra nerviosa i inestable. És qualsevol cosa menys un film conformista. Per la seva banda, François Ozon ha presentat Tout s’est bien passé, un al·legat a favor del dret a morir dignament. Tot i que el director francès no acaba de trobar el to adequat i el film està per sota del nivell habitual del seu autor -bascula d’un registre més dramàtic a espurnes de pura comèdia-, el film es beneficia de les sòlides interpretacions de Sophie Marceau i André Dussolier.