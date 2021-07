Salvador Sunyer (Temporada Alta), Íngrid Guardiola (El Bòlit Centre d’Art Contemporani), Elena Carmona, (Teatre Municipal) i David Ibáñez (Auditori de Girona), directors dels quatre equipaments culturals de referència de la ciutat, es van reunir ahir a La Mercè en la primera jornada d’Activem la participació jove als espais culturals, organitzada per A Tempo - Arts i Formació.

L’objectiu de la trobada era reflexionar entorn a la participació juvenil en la cultura des d’una perspectiva ample: anar més enllà de les pràctiques de consum i promoure la col·laboració d’aquests en el procés de creació, programació i producció dels esdeveniments. Per fer-ho, Edmond Colomer va presentar l’estudi del CoNCA sobre la participació cultural dels joves a Catalunya, on un grup de nois i noies de Salt va participar-hi. L’informe conclou que la formació cultural als centres educatius és un factor clau per a promoure de manera efectiva la particiapció juvenil en el sector, així com també cal fer un replentejament de les polítiques culturals per tal d’apostar per estratègies més cooperatives.

Dels quatre equipaments culturals presents, tots asseguren estar implementant projectes educatius artístics, com per exemple l’A Tempo de Temporada Alta, un projecte de la Fundació Ciutat Invisible que col·labora amb instituts de Salt i Girona per formar un jovent crític i aconseguir que aquest assisteixin activament en l’agenda cultural del territori. Pilar Figueras, directora de l’Institut Salvador Sunyer de Salt, un dels centres on es duu a terme el projecte, afirma que «és realment molt engrescador pels estudiants». Tot i això, els directius destaquen que, de moment, encara no s’està duent a terme cap idea conjunta entre els centres.

D’altra banda, Quim Brugué, exdirector general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, que va presentar una ponència sobre la democratització de la política cultural, va afirmar que, per acostar la cultura als joves, primer cal «construir comunitat i eliminar les desigualtats», al mateix moment que Salvador Sunyer assenyalava que «la diferència entre classes socials no passa per l’economia sinó per l’accés a la cultura».

En Ruben, la Boucha i l’Asmae, tres dels joves que van participar el programa A Tempo, també van ser protagonsites de la jornada, que amb una veu contundent lamentaven que «no anem al teatre perquè ens hi sentim estranys», encara que també asseguraven que era un «privilegi», fet que demostra una existent separació entre cultura i joves.