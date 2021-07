Harpreet Gill té 23 anys i va néixer a la regió de Punjab, a la Índia. De la seva infància en recorda una incansable veneració al ball, disciplina que admirava a través de la pantalla del televisor, i sobretot, una curiositat que l’ha perseguit fins a dia d’avui, i que ara dona vida a la seva primera producció teatral.

«Quan era petit hi havia una comunitat que em cridava molt l’atenció. Era una comunitat intersexual, la Hijra, amb persones totalment rebutjades i abandonades per les seves famílies, però quan les veies, només transmetien alegria i felicitat». En arribar a Catalunya, el 2010, per retrobar-se amb el seu pare a Salt, Harpreet Gill va començar a investigar per a conèixer millor una realitat que no era capaç d’oblidar.

A partir d’aquí, i ja com a estudiant del grau en Arts Escèniques de l’ERAM, va decidir portar a escena aquesta comunitat per a donar-li visibilitat. D’aquí va néixer Trilök, el projecte que va crear pel Treball de Final de Grau, que ara presentarà per primera vegada en un festival professional, al Festival Z de Girona.

I és que, el que en un primer moment va ser una eina d’aprenentatge de la llengua, ara s’ha convertit en «el meu lloc al món», confessa l’artífex. Una vocació, el teatre, que ara contempla des de la barrera de la direcció. Les seves ganes d’experimentar i posar a prova les tècniques que va aprendre al llarg dels quatre anys de carrera el van portar a recórrer les aules de l’ERAM, buscant alumnes de tots els cursos per a convertir-los en intèrprets de l’espectacle que tenia entre mans. «Vaig trobar persones que encaixaven molt bé amb els personatges que tenia en ment i els vaig començar a entrenar», assenyala. Un coaching, assegura, que ja forma part del seu propi mètode, i va des de l’entrenament corporal a guanyar-se la confiança dels actors. «Després de cada sessió, m’agrada anar a prendre un cafè amb els actors per a conèixe’ls millor i generar més proximitat, així descobreixo quina tècnica puc utilitzar amb cada un d’ells».

I és que, el seu propòsit, era portar a l’escena occidental una proposta «arriscada». «M’he format amb tècniques d’aquí, però no deixo de ser un director hindú». El repte, sosté, era portar a escena la seva cultura «sense victimitzar-la». «Em fa molta ràbia que a l’escena occidental sempre hi falti la comunitat índia. I sempre pensava, per què?». I és que, de fet, en la seva proposta no hi ha cap intèrpret indi. «No importa el color, el més important és com expliques la història, i si l’espectador empatitza, deixa de jutjar».