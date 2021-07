El ple de l'Assemblea de Madrid ha aprovat aquest dijous la reforma de la llei que regula Telemadrid, amb el suport únic del PP i l'abstenció de Vox, que inclou, entre altres aspectes, el canvi en el mandat de la direcció de la radiotelevisió pública.

La proposició de llei presentada pel PP es tramitarà pel procediment de lectura única, una via d'urgència per a escurçar els terminis de tramitació, eliminar el debat previ en comissió i la possibilitat de presentar esmenes per part dels grups parlamentaris.

Els grups de l'esquerra i Vox han acusat el Govern d'Isabel Díaz Ayuso de voler aconseguir "el control" de Telemadrid amb la reforma, mentre que el PP assegura que la intenció és garantir la seva "pluralitat i independència" després dels "abusos" per part de la direcció de la cadena pública.

El debat parlamentari s'ha produït enmig de la controvèrsia entre el canal i el Govern regional per la fallada de seguretat ocorregut en els portals web de la Conselleria de Sanitat, que va exposar durant diverses hores dades personals de ciutadans, com el número de telèfon o on s'han vacunat contra la covid.

"No volem tancar Telemadrid, volem reforçar-la i posar fi a l'abús i les disfuncionalitats", ha expressat la diputada del PP Almudena Negro, que apuntat que aquesta reforma corregirà la "rigidesa dels sistemes d'elecció" dels òrgans directius.

Amb la seva proposta, el PP planteja que el mandat del director general sigui de quatre anys, renovables, enfront dels sis anys previstos en la llei de 2015, la qual cosa comportaria la sortida de l'actual direcció, que va iniciar el seu mandat en 2017.

A més, la iniciativa inclou una disposició transitòria que provocaria el seu cessament immediat en el moment de l'entrada en vigor de la llei, una vegada sigui publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid, alguna cosa que es produirà en els pròxims dies.

El Consell de Govern haurà de nomenar un administrador provisional amb les mateixes funcions i competències, segons contempla la reforma, i haurà de ser sotmès a ratificació per part de la Cambra regional, alguna cosa que no es produirà fins al cap de l'estiu, atès que només queda un ple abans de l'aturada.

Per a això, es requerirà l'obtenció d'una majoria de dos terços en primera votació en el ple de l'Assemblea i de majoria absoluta en segona votació, que PP i Vox sumen.

A més, plantegen que la totalitat dels membres del consell d'administració de Telemadrid siguin triats per l'Assemblea d'entre els proposats pels grups, en lloc que siguin les organitzacions professionals les que designin a part dels seus integrants, com contempla la llei de 2015.

Vox ha acusat el Govern d'Ayuso de voler "controlar" la radiotelevisió autonòmica i de "aspirar a posar al seu servei quiosquets que pengen de l'administració" com fa l'esquerra, ha assenyalat el diputat José Luis Ruiz Batolomé, que ha insistit en el tancament de la cadena.

Per part seva, el diputat de Más Madrid Hugo Martínez ha assegurat que la reforma és la "primera cacicada" que exerceix el PP després de "llevar-se de damunt" a Ciutadans i la lectura única és una mostra de la "dreta autoritària i caciquil" que encoratja a "la llibertat" però ofereix "propaganda".

La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dit que la "celeritat" del PP respon a "la nova configuració de la Cambra" per a exercir "un major control" sobre la cadena, però que intenten "camuflar" amb una "major autonomia". "És un 'lleva't tu per a posar-me jo'".

La portaveu d'Unides Podemos, Vanesa Lillo, ha afirmat que la intenció d'Ayuso és que la cadena pública "torni a ser la Telemadrid fosca de (Esperanza) Aguirre, quan cridaven el president a dir que manipulessin les informacions".