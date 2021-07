La cantant i compositora palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz posarà en diàleg la música, el teatre, el cinema, la dansa, l’animació i la poesia, a l’espectacle Género imposible, que es podrà veure al Teatre Lliure de Montjuïc del 8 a l’11 de juliol en el marc del Grec.

La cantant assenyala que la seva idea era crear un equip amb artistes de diverses disciplines, presentar-los les seves cançons i plantejar-los què farien amb elles a nivell de gest, paraula, il·luminació, so, escenografia i projeccions. El resultat és Género imposible, que sorgeix del seu disc Farsa, on totes les composicions les va fer dialogant amb altres artistes. «Em venia de gust que aquest diàleg que havia nascut per la creació d’aquestes cançons seguís sobre l’escenari», remarca. Formen part de l’equip de creadors la ballarina Elena Córdoba, el dramaturg i actor Pablo Messiez, els escenògrafs Sílvia Delagneau i Max Glaenzel, el pintor i poeta Carlos Marquerie o el creador d’espais sonors Juan Casanovas.

Per la seva banda, Messiez apunta que a partir de l’ordre de les cançons, es van anar creant els nexes amb les altres disciplines artístiques. «És un viatge sensorial que apel·la a la pell, a les sensacions», assegura. Després del seu pas pel Grec, l’espectacle musical arribarà al festival Temporada Alta.