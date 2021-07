La llibretera i fundadora de les llibreries Vitel·la de l’Escala i Palafrugell, Gemma Garcia, i el periodista Toni Puntí, van rebre ahir el guardó que els reconeix amb el X Memorial Pere Rodeja, impulsat pel Gremi de Llibreters de Catalunya.

La distinció, que es va fer pública dimarts en el marc del Premi Llibreter 2021, va arribar finalment a la seva seu original, batejat així en homenatge al llibreter i propietari de la llibreria Geli de Girona, Pere Rodeja i Ponsatí.

El jurat del premi està format per Ester Pujol, Anna Guitart, Anna Vilanova, Rosana Lluch, Guillem Terribas i Marià Marín. De la tasca de Gemma Garcia, en va destacar la feina «ben feta», a banda d’obrir una llibreria a l’Escala, ara fa deu anys, i tenir «l’empenta», en plena pandèmia, d’obrir «una nova Vitel·la a Palafrugell, un espai de cultura i literatura, com li agrada de dir-ne». Per la seva banda, Toni Puntí va rebre el premi a la divulgació dels llibres i les llibreries «perquè en les seves diverses facetes professionals, ha acumulat un enorme historial d’estima, coneixement, suport i posada en valor de la cultura, la lectura i les llibreries».