Era una de les pel·lícules més esperades del festival i no ha decebut. Benedetta, l’última pel·lícula del veterà director holandès Paul Verhoeven, ha centrat totes les mirades en la quarta jornada del festival, especialment pel seu component polèmic resultat de combinar elements religiosos, místics i sexuals en el context d’un convent de l’Itàlia del s. XVII. El treball de Verhoeven és molt coherent perquè fa constants referències a pel·lícules anteriors com Los señores del acero o El cuarto hombre. Explica la història -basada en fets reals, com s’encarrega de remarcar als crèdits inicials i finals- de la monja Benedetta Carlini, i dels estranys esdeveniments que van tenir lloc en un convent de Pescia, prop de Florència. Verhoeven tracta la història introduint-hi, en una barreja que funciona de forma irregular, tota una sèrie d’elements en els que es troba molt còmode: el misticisme, l’espiritualitat, la superstició, la religió i el sexe. El resultat és un film a contracorrent, amb una estètica més pròpia dels anys 80 que del cinema actual, tot i que el director holandès és hàbil jugant amb aquest look i amb una realització volgudament matussera. A més, introdueix puntuals elements de comicitat en el guió per crear un distanciament de l’espectador respecte als fets dramàtics que s’expliquen. En síntesi, tot i que queda la sensació d’estar davant un producte en què l’element polèmic està excessivament prefabricat, a ben segur serà un film que no decebrà els seguidors del director holandès.

En la quarta jornada del festival, protagonisme també per l’actor nord-americà Matt Damon, una nova estrella de Hollywood que aterra a Canes -després de Jodie Foster i Adam Driver- desmentint les previsions pessimistes que fa unes setmanes deien que la situació del Covid-19 podria disminuir el glamour de la famosa catifa vermella del festival. Damon ha presentat el seu darrer film Stillwater, que a Espanya s’estrenarà a finals d’agost amb el títol de Cuestión de sangre, en la secció oficial fora de competició. Dirigit per Tom McCarthy, el realitzador de la magnífica Spotlight que va guanyar l’Oscar fa uns anys, és un thriller d’acció i intriga ambientat a Marsella i en el que està acompanyat per Abigail Breslin i la francesa Camille Cottin. Damon interpreta un pare que viatja d’Oklahoma a França per mirar d’ajudar la seva filla, que ha estat empresonada per un crim que diu no haver comès. McCarthy signa una pel·lícula molt sòlida, que manté perfectament la intriga i que no ha desentonat en un context com el de Canes de màxima exigència artística.

Finalment, a la secció oficial competitiva, s’ha pogut veure The worst person in the world, el nou treball del director danès afincat a Noruega Joachim Trier. Conegut per pel·lícules com Thelma o Oslo, 31 d’agost, Trier continua amb la seva maduració com a realitzador. En un film plantejat amb una estructura d’un pròleg, 12 capítols i un epíleg, narra el procés de descoberta emocional i professional de Julia -interpretada esplèndidament per Renate Reinsve-, una jove noruega en constant recerca de la seva identitat i del seu lloc en el món. A partir d’un gran guió que Trier ha escrit a quatre mans amb el també realitzador Eskil Vogt, construeix amb molta precisió a través d’aquestes escenes aïllades, que abarquen un període de quatre anys, la personalitat de la seva protagonista. Una pel·lícula que, per com retrata el desconcert vital de tota una generació, és clara candidat a ser al palmarès.