El Cruïlla ha detectat 126 positius entre els més de 15.000 assistents -per sota dels 18.000 esperats inicialment- testats en la primera jornada del festival. El Cruïlla ha preparat un gran dispositiu al CCIB, convertit en un espai on cribrar fins a 25.000 persones diàries en cada una de les tres jornades de festival. El certamen va començar a fer els primers testos dijous matí entre els treballadors i artistes i ja van aparèixer els primers resultats positius. De fet, Sergi Sales (conegut artísticament com a Senyor Oca), va donar positiu al test d'antígens i no va poder tocar en la inauguració del festival. Cap dels 126 positius ha pogut accedir al recinte del festival.