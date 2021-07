L’Ajuntament de Bescanó ha reprès aquesta setmana les excavacions al poblat ibèric de Can Cendra, a l’Estanyol. La campanya arriba trenta-sis anys després de la darrera intervenció arqueològica amb l’objectiu de «recuperar les restes del poblat ibèric».

Fonts de l’Ajuntament de Bescanó apunten a la «pèrdua d’interès» com a motiu pel qual fa trenta-sis anys es van aturar les excavacions, sumat a una falta de recursos econòmics. Ara, sostenen que «ha sorgit de nou l’interès per part de les administracions actuals». Amb aquest pretext, dilluns començaven els treballs, que van culminar ahir. En total, cinc dies d’intervenció, que han permès «fer una primera presa de contacte amb el jaciment», tal i com sosté la directora de la campanya, Anna Costa. A partir d’aquí, els treballs han permès netejar la zona excavada fins als anys vuitanta per a palpar l’estat de salut de les restes de l’anterior campanya. A més, l’actuació també s’ha centrat en elaborar «dos sondejos per a poder veure la potència estratigràfica del jaciment i detectar així si hi havia presència de materials, o es tractava d’una zona que ja estava esgotada».

El diagnòstic ha estat, segons Costa, molt positiu, ja que ha permès confirmar el potencial arqueològic del jaciment. A més, també s’ha pogut corroborar que es tracta d’una zona amb «murs de pedra lligada amb fang i alçats de tovot», és a dir, fang assecat al sol. De fet, la directora de l’excavació reclama una campanya anual per a poder donar continuïtat als treballs.

Al llarg dels propers dies s’estudiaran les troballes de ceràmica ibèrica i importada de la Mediterrània, que permetran conèixer la seva cronologia exacta.