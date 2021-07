Figueres acollirà el proper 15 de juliol una fira transfronterera d’editorials independents amb l’objectiu de «dinamitzar» el sector del llibre i la temporada turística a la ciutat. L’acte tindrà lloc a la plaça Josep Pla i comptarà amb la participació d’una dotzena d’editorials, entre les quals n’hi haurà de la Catalunya del Nord. Es tracta de la primera edició de la cita, però els seus impulsors, Jenard Fèlix (Brau Edicions) i Jaume Torrent (Cal·lígraf), amb el suport de l’Ajuntament de la capital de l’Alt Empordà, s’han marcat l’objectiu de mantenir-la i potenciar-la. L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va assegurar ahir en roda de premsa que es tracta d’una «aposta per la cultura» i per «desestacionalitzar l’àmbit del llibre» perquè «no només es llegeixi durant el mes de Sant Jordi». La fira obrirà les portes a les cinc de la tarda i s’allargarà fins les 11 de la nit. A més, comptarà amb la presència de l’escriptor Joan Lluís Lluís com a pregoner.