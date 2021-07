qui és vell?

A quest diumenge, la meva reflexió setmanal reprodueix la carta que, des de les parròquies, d’hotels, de càmpings i de centres d’informació, he enviat als turistes i a tots els qui ens visiten.

A causa de la pandèmia i de les mesures sanitàries s’ha viscut més d’un any sense la possibilitat de viatjar i visitar altres països o territoris fora dels habituals o accessibles vora el propi domicili.

Tot plegat ha significat una reducció molt important de visitants, que ha provocat dificultats econòmiques als hotelers, restauradors, treballadors del turisme, agències de viatges, càmpings, comerciants, bars i locals d’oci...

No oblidem totes les altres empreses i persones que, amb els seus serveis oferts als visitants, podien tenir uns guanys ben merescuts i necessaris. Moltes empreses i treballadors han viscut i viuen una greu situació econòmica que posa en perill les empreses mateixes i els seus llocs de treball, i que ha abocat força persones a la precarietat i a la pobresa.

Per a la nostra Diòcesi de Girona, l’absència de turistes i de visitants ha comportat una problemàtica de molt sofriment. En el moment d’escriure la carta encara no tenim ben definides les mesures sanitàries del nostre país ni dels altres països per preveure com es desenvoluparà la temporada. Tanmateix, sembla que es donaran més facilitats per viatjar i per poder acollir més visitants. Esperem una recuperació.

Heus aquí la carta de benvinguda que reben els visitants:

Has escollit aquest indret per viure amb intensitat uns dies de vacances o de descans de l’activitat habitual. Sigues benvingut, sigues benvinguda!

El meu nom és Francesc, i com a bisbe d’aquesta Església de Girona desitjo que durant els dies que passis entre nosaltres visquis tot allò que t’has proposat, però que alhora descobreixis o redescobreixis el nostre país: persones amb qui puguis conèixer la nostra cultura; racons de la natura dels quals puguis fruir [...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana).

El que signa aquest escrit és vell. El fet de ser vell i conviure amb gent gran m’ha dut a descobrir trets interessants de la vetustat. El vell sol viure en un món petit. Les coses que l’interessen de la seva vida actual solen estar resumides en les fotografies que dominen la capçalera del seu llit. Un dels objectius d’una bona geriatria és obrir horitzons als anys. M’he adonat que el món interior de la persona gran pot créixer per dins. Es torna més contemplatiu. Poden entendre que qualsevol comunitat humana ha de promoure la generositat. La vida ordinària d’una residència és de molta senzillesa. Hi ha gent gran que entén perfectament el sentit de la seva vellesa. Viuen amb el cor jove, cap endins i a fora. Déu es fa present en el seu tarannà i em fa pensar en aquella frase de Bossuet: «La joventut de l’ànima és el fervor de l’esperit que es renova cada dia». Hi ha persones -moltes- amb disminució gairebé total de les seves facultats. Jo crec que sempre sol quedar una espurna de llum. Sempre entenen un somriure, una tendresa, un missatge de fe. S’ha de parlar a l’orella, a poc a poc, repetint la idea: Déu t’estima! Hi ha gent immòbil, clavats, i entenen, i estimen. Cada ésser humà és un tresor de Déu. És un misteri. A les Vetes, des dels seus Estatuts, aquest és l’horitzó. El personal geriàtric dona i rep. Convertir-se en cura pal·liativa és l’ideal estatutari d’aquesta petita residència, sense fi de lucre, tot i reconeixent els nostres errors. No cal dir que la Llei de l’eutanàsia no hi pot tenir lloc. Embolica l’ànima humana i la convivència en una casuística que ignora que un vell, en el seu esquelet trencadís, hi porta el tresor del que és la persona. La Llei de l’eutanàsia ha de passar de llarg. Aquest és el seu compromís estatutari.