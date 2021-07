Els avis del cineasta israelià Ari Folman van ser assassinats al camp d’extermini nazi de Bergen Belsen una setmana abans que Anna Frank i la seva germana Margot, el febrer de l’any 1945, molts pocs dies abans de l’alliberament del camp. A partir d’aquesta coincidència temporal, el director i dibuixant de còmics israelià Ari Folman va crear, juntament amb David Polonsky, una novel·la gràfica d’adaptació del famós diari de la jove alemanya, escrit durant el seu confinament a Amsterdam, on va residir de 1942 a 1944 amb la seva família amagant-se dels nazis. Del seu diari, convertit en un dels llibres més venuts de la història, se n’han fet diverses versions cinematogràfiques en imatge real, com la que va rodar George Stevens el 1959. Però mai fins ara se n’havia fet una versió animada.

Presentada a Canes a la secció oficial no competitiva, Where is Anne Frank? no és una versió literal dels fets que narra el diari, sinó una adaptació lliure en la que Folman es val del personatge de Kitty, l’amiga imaginària a la que Anna Frank escriu el diari. A través d’aquesta figura, el director israelià fa una reflexió sobre què queda del llegat de l’escriptora jueva i estableix lligams amb la situació dels immigrants arreu d’Europa, els deportats del s.XXI. L’autor de Vals amb Bashir torna a crear una peça d’orfebreria visual, amb troballes imaginatives fascinants i un domini de la tècnica enlluernador.

A la secció «Un certain Regard» es va poder veure un autèntica joia amagada, Un monde, el debut de la cineasta belga Laura Wandel, i que ja és una de les favorites a la Càmera d’Or. El film tracta d’una forma rigorosa, punyent i emotiva l’infern del ‘bullying ‘escolar.