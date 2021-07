Després d’un primer ensurt amb l’anunci d’una nova bateria de restriccions que amenaçava d’exigir, als esdeveniments culturals de més de cinc-centes persones, un test d’antígens o la pauta completa de vacunació, els festivals d’estiu tornen a respirar.

Ho fan a pocs dies d’inaugurar una edició, inevitablement, marcada per la pandèmia. I és que, tot i que el sector fa bandera de recuperar la presencialitat, seran poques les gires internacionals que s’aturaran a les comarques gironines. Un exemple és el cartell del festival de Cap Roig, que si l’any 2019 programava tretze artistes internacionals amb noms com Sting, Ben Harper, Maluma o Jamie Cullum, enguany només en seran dos. Una tendència que, degut a l’aplaçament de les gires d’artistes estrangers al 2022, s’ha estès per la resta de programacions de les cites musicals.

Els artistes nacionals seran, doncs, els encarregats de portar la batuta d’una temporada protagonitzada pel retorn dels grans festivals, a més de les ganes de recuperar el regust a normalitat, traduïda en forma de sold outs.

En total, els escenaris gironins acolliran més de 150 concerts en 40 dies. Sis setmanes de música en directe que reuniran el públic amb els seus artistes de capçalera, des dels jardins de Cap Roig al Castell de Peralada, passant per paratges com el Fòrum Romà d’Empúries, el Mar d’en Manassa de l’Escala, l’església vella de Sant Vicenç de Tossa de Mar, els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, la Ciutadella de Roses, el Collet de Sant Antoni de Calonge o la finca de Les Brides de la Vall d’en Bas.

Els noms més repetits

Manel, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Judit Neddermann i Sílvia Pérez Cruz són els noms més repetits en les programacions dels festivals. Els segueixen de ben a prop Oques Grasses, Aitana o Maria Arnal i Marcel Bagés, que també s’han convertit en artistes aclamats pels certàmens.

Amb una mitjana de gairebé quatre concerts al dia, les cites clau de les comarques gironines ultimen els preparatius amb la majoria d’entrades exhaurides. Lluny queden, ja, els concerts en streaming des dels sofàs dels artistes més aclamats del panorama estatal. Ara serà el torn de la retrobada amb un públic que ja compta els dies per a bescanviar les entrades per nits de música.

A les portes de la inauguració

El festivals Castell de Peralada, Porta Ferrada i Portalblau seran els primers grans certàmens en donar el tret de sortida a l’edició d’enguany. El festival internacional de música ho farà el 16 de juliol amb la proposta Ballet for Life. El mateix dia serà el torn del músic italià Zucchero, que pujarà a l’escenari del Guíxols Arena amb un concert acústic. L’endemà arrencarà el festival de l’Escala, que engegarà amb un homenatge a Joan Margarit a càrrec de l’arquitecta Maria Rubert de Ventós i el poeta Carles Duarte. La setmana que ve, però, també engegarà el nou festival Vallviva de la Vall d’en Bas, amb una primera jornada encapçalada per les actuacions de Judit Neddermann i Jorge Drexler.

El 23 de juliol arriba un altre dels plats forts de l’estiu, amb les inauguracions dels festivals de Cap Roig i Sons del Món, amb Pablo López i Stay Homas respectivament. Dos dies abans, però, engegarà el festival Som de Mar de Lloret de Mar amb el concert d’MClan. El 24 de juliol, Sopa de Cabra inaugurarà l’escenari del nou festival F’Estiu de Calonge i Sant Antoni i el 29 de juliol el músic argentí Duki encetarà la primera edició del Sant Antoni Beach Festival. Per la seva banda, Macaco inaugurarà el 31 de juliol la primera edició del festival Petit Paradís de Tossa de Mar i a l’agost serà el torn dels grans noms del Tempo de Girona amb Dorian, Sofía Ellar i MClan.

Engega, doncs, el compte enrere per la marató de concerts a les comarques gironines.