Amb So de Cobla se celebrarà a Palamós (Baix Empordà) del 3 al 7 d'agost i tornarà a fusionar aquest gènere musical amb propostes diverses com les de la cantant d'origen guineà Nakany Kanté, el cantautor Guillem Roma i les cantants Paula Grande i Anna Ferrer. El festival, que enguany celebra la seva cinquena edició, també dedicarà una nit a l'Any Cubeles, amb motiu del centenari del naixement del coreògraf Manuel Cubeles. La protagonitzarà la Cobla de Cambra de Catalunya, que estrenarà en directe el disc 'Les músiques dels ballets de Manuel Cubeles' i per l'Esbart Marboleny, que interpretarà una selecció de danses del coreògraf en l'espectacle 'La difícil senzillesa'.

Tal com es va fer l'any passat, l'accés es farà a través d'invitacions que estaran disponibles al web del certamen a partir del 19 de juliol. El festival encara la cinquena edició amb una programació transgressora i que combina la cobla catalana amb nous formats musicals. El concert inaugural anirà a càrrec del grup Quartet Mèlt acompanyat de la Cobla Contemporània i del 3 al 7 d'agost pel seu escenari hi desfilaran artistes com Kanté, Roma, Paula Grande o Anna Ferrer. El certamen és un projecte inspirat per l'Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós, acollit i impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya), gestionat per l'Ajuntament de Palamós, amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya.