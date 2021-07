El nord-americà Wes Anderson era una dels autors més esperats d’aquesta 74a edició del Festival de Canes. El seu darrer film, que s’ha pogut veure aquest dilluns, estava previst per l’edició del 2020 però ha quedat un any pràcticament aturat degut a la pandèmia. The french dispatch, que s’estrenarà mundialment el mes d’octubre, no decebrà els fans d’Anderson. El director nord-americà ha creat una autèntica filigrana visual, mil·limètrica, farcida de detalls, preciosista i estèticament enlluernadora. Anderson fa un homenatge al periodisme posant en imatges tres històries d’una revista fictícia -que dona títol al film-, una mena d’edició feta a França del famós setmanari The New Yorker. La pel·lícula és impecable des del punt de vista estètic, amb una fantàstica música d’Alexander Desplat, el vestuari de Milena Canonero i un disseny de producció exquisit, com és habitual en els films del visionari director nord-americà. A més, el film compta amb un impressionant reguitzell d’intèrprets, encapçalats per Timothée Chalamet, Frances McDormand, Benicio del Toro, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Léa Seydoux i un llarg etcètera. Si bé formalment no es pot retreure res a Anderson, a The french dispatch li falta ànima, connexió emocional amb l’espectador, com si la proposta visual engolís qualsevol possibilitat de desenvolupar els personatges i empatitzar amb ells. En qualsevol cas, és una proposta visualment incontestable que reafirma la mirada personal i intransferible d’Anderson.

A més de The french dispatch, la secció oficial competitiva de Canes ha estat farcida de títols destacats aquest dilluns, en la 7a jornada del festival. La gran sorpresa ha vingut del Japó. El darrer film de Ryusuke Hamaguchi, Drive my car ha impactat la crítica internacional. Tot i que Hamaguchi ja era un realitzador relativament conegut en els grans festivals, cap de les seves obres havia arribat a l’excel·lència del film que ha presentat a Canes. És una pel·lícula complexa i ambiciosa, centrada en la figura d’un director de teatre, que està preparant una representació de L’oncle Vania de Txekhov, i en la que es barregen a diversos nivells reflexions profundes sobre la creació artística -un dels grans temes d’aquesta edició de Canes-, la memòria i la condició humana. De moment, encapçala tots els rànquings de la crítica que es publiquen durant el festival i és la primera candidata ferma a la Palma d’Or.

Tampoc va decebre el darrer film de la directora francesa Mia Hansen-Love, Bergman Island, una altra obra amb un perfil metanarratiu a partir del viatge que dos cineastes fan a l’illa sueca de Faro, el lloc on va viure fins pràcticament la seva mort el gran mestre suec Ingmar Bergman. Buscant la inspiració, els dos protagonistes, interpretats per Tim Roth i Vicky Krieps, recorren els escenaris reals on Bergman va rodar les seves grans obres mestres. A Bergman island es pot percebre l’omnipresència del mestre suec com si es tractés d’un fantasma que sobrevola l’espai, i en la segona part del film Hansen-Love introdueix una altra dimensió a la història a partir d’uns personatges ficticis sorgits de la imaginació creativa de la guionista que interpreta Vicky Krieps. Una pel·lícula molt interessant, que confirma Hansen-Love com un valor ferm del cinema europeu contemporani.

Finalment, Nanni Moretti va presentar Tre piani, el seu darrer treball, que va ser rebut amb divisió d’opinions. El director italià, guanyador de la Palma d’Or fa exactament 20 anys per L’habitació del fill, centra el seu nou film en les famílies que conviuen en un edifici de tres plantes -d’aquí el títol- de Roma, i les interaccions emocionals que sorgeixen d’aquest petit microcosmos humà. La pel·lícula no té la inspiració ni la profunditat dramàtica d’obres anteriors del realitzador. Tot està fet amb un traç massa gruixut, amb situacions arquetípiques, un cert to telenovel·lesc i poca subtilesa. Però a la vegada és un bon retrat d’una certa burgesia acomodada i de les seves contradiccions morals i ideològiques. Moretti es reserva un dels papers en un film molt coral en el que destaca Margherita Buy, una de les seves actrius habituals.