El festival Amb So de Cobla arriba a la seva cinquena edició, i tornarà a fusionar aquest gènere musical amb propostes com les de la cantant barcelonina d’origen guineà Nakany Kanté, el cantautor osonenc Guillem Roma acompanyat per la Cobla Marinada o les cantants Paula Grande i Anna Ferrer, que fusionaran la seva música amb la sonoritat de la cobla.

El festival, que se celebrarà del 3 al 7 d’agost a Palamós, també ha programat una nit dedicada a l’Any Cubeles amb motiu del centenari del naixement del coreògraf Manuel Cubeles. L’efemèride estarà protagonitzada per la Cobla de Cambra de Catalunya, que estrenarà en directe el disc Les músiques dels ballets de Manuel Cubeles, i l’Esbart Marboleny, que interpretarà una selecció de danses del coreògraf en l’espectacle La difícil senzillesa.

El concert inaugural també serà un dels plats forts de la programació d’aquesta edició, que comptarà amb la participació del grup vocal Quartet Mèlt, acompanyat de la Cobla Contemporània. El certamen complirà amb totes les mesures de seguretat vigents i serà gratuït. L’accés serà mitjançant invitació, que es podrà sol·licitar a través de la pàgina web del festival a partir del proper 19 de juliol.