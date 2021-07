Chucho Valdés, Ghost-Note, l’Orquestra de la Ràdio d’Hongria, Rigoberta Bandini, Roger Mas, Marco Mezquida, Mazoni o Tarta Relena encapçalaran la programació de la nova temporada de l’Auditori de Girona, que engegarà al setembre i s’allargarà fins al gener de 2022.

En total, vint-i-tres propostes en les que l’equipament ha volgut apostar per la diversitat d’estils, on també hi tindran cabuda la Passió segons Sant Joan amb l’Orchestra of the Age of the Enlightenment i la Novena de Beethoven amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor de Cambra del Palau de la Música i cantaires dels cors gironins. En aquesta nova temporada, però, l’equipament gironí ha assenyalat aquest matí en ahir en roda de premsa que «vol anar més enllà de l’exhibició i es vol implicar en el procés de creació i en l’acompanyament als artistes». En aquest sentit, l’Auditori presenta «Compromís creació», un segell per als projectes en els que s’ha involucrat en el procés creatiu. L’objectiu, apunten: «expandir el potencial artístic al territori». Sota aquest paraigua s’aixopluguen les propostes de Zb·Yu·Ra amb un concert en el marc de la gira de presentació; Mazoni amb l’estrena del nou disc; Manel Fortià-Libérica amb la coproducció del projecte; l’Orquestra de Girona amb l’assaig de la producció El telèfon o l’amor a tres; la GIOrquestra amb Francesc Prat i Xavier Sabata amb el desenvolupament del procés d’assaig de la producció; la Black Music Big Band amb Ensemble JOCG donant suport al projecte pedagògic; i la coral Geriona&Girona Banda Band, acollint els assajos d’aquesta producció.

El cartell de la nova temporada continua defensant una programació amb «caràcter de servei públic». En aquest sentit, les propostes de música moderna seran un exemple de diversitat i inclouran un cartell que anirà des del rock al neofolk, passant per la cançó d’autor, el jazz, la música llatina, el flamenc, el pop i l’electrònica. El trio de bateria, vibràfon, acordió i electrònica format per Zbigniew Chojnacki, Yuhan Su i Ramon Prats, nascut a partir d’una residència a La Marfà-Centre de Creació Musical pujarà a l’escenari el 19 de setembre. El seguiran el pianista Marco Mezquida, que presentarà Talismán; Roger Mas, que estrenarà oficialment a les comarques gironines el seu nou disc Totes les flors o la Black Music Big Band amb Ensemble JOCG en el marc del Black Music Festival. També s’hi sumarà la formació guanyadora de diversos premis Grammy dedicada a l’afrobeat i el hip-hop Ghost-Note, que oferirà el seu únic concert a Catalunya.

Pel que fa a les propostes de clàssica, l’equipament ha programat noms internacionals i intèrprets nacionals, des de la música simfònica a la coral, passant per la cambra, la sardana o l’òpera de cambra. El trio format per Miura, Roozeman i Varvara interpretaran un programa de Schubert, Beethoven i Xostakòvitx. També trepitjaran l'escenari l’Orquestra de Girona, La Principal de la Bisbal, La GiOrquestra, el Cor Maragall i el Quartet Gerhard.

Pel que fa a la programació familiar, la nova temporada oferirà JOJO, història d’un orangutan, una proposta escènica de poesia visual narrada amb la manipulació de titelles; un espectacle de la Companyia Ytuquepintas i el concert Nadales pels més menuts.