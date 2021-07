Fa justament 30 anys, el director nord-americà Oliver Stone va estrenar un dels seus millors films, “JFK, caso abierto”, una ficció centrada en les ombres darrera la versió oficial d’un dels esdeveniments històrics més controvertits del s.XX, l’assassinat a Dallas del president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, el novembre de 1963. Obsessionat per aquells fets, Stone ha portat ara a Canes la seva darrera pel·lícula, en aquest cas un documental, que continua indagant en les contradiccions i els dubtes al voltant de la versió oficial del magnicidi, que atribuïa únicament a Lee Harvey Oswald l’assassinat de Kennedy.

Stone fa un desplegament impressionant de documentació, testimonis i informació al llarg de dues hores de metratge farcides de dades, anàlisi, documents i entrevistes. A “JFK revisited: through the looking glass”, i amb la narració de Whoopi Goldberg i Donald Sutherland, Oliver Stone ofereix més ombres que llums al cas, però construeix un film perfecte per seguir alimentant tot el que s’ha escrit i publicat sobre l’assassinat de Kennedy. Si a alguna conclusió es pot arribar després de veure el film és que la versió oficial de la Comissió Warren fa aigües per tots costats. Stone revel·la les contradiccions, intromissions, opacitat i interesssos amagats que van afectar la investigació oficial dels fets. I sobretot es centra en el context històric, i especialment en el paper de la CIA, absolutament oposada a la política exterior de Kennedy. En un dels moments més interessants del film és descobreix que Kennedy va ser assassinat només 4 dies després que aprovés un pla de retirada progressiva del Vietnam, un pla que justament el nou president Lyndon B. Johnson va eliminar just després d’assumir la presidència. “JFK revisited” es divideix en tres grans blocs: un primer molt centrat en les evidències de balística que conclou que l’atac a Kennedy no va poder ser perpetrat per un sol home; un segon que analitza les connexions polítiques de Lee Harvey Oswald; i un tercer que presenta un Kennedy enfrontat al sistema i a les clavagueres de l’administració americana en temes clau com el Vietnam, les polítiques contra la segregació racial i els drets socials. Magníficament muntada i amb un ritme endimoniat, com és habitual en el director, “JFK revisited” segueix abonant la teoria de la conspiració o el complot i ofereix noves lectures, sense descobrir res essencialment nou, d’un tema inacabable.

A només quatre dies de la finalització del festival, la intervenció ahir del president de la República francesa, Emmanuel Macron, ha deixat els responsables del certamen francès alleugerits perquè cap de les noves mesures adoptades pel govern francès per aturar la nova expansió de la Covid-19 afectarà significativament el desenvolupament del festival. El delegat general, Thierry Fremaux, es felicitava ahir pels protocols adoptats i pel fet que els índexs de positius amb els cribatges i controls massius que s’han fet, han donat uns nivells pràcticament inapreciables de positius. Amb aquesta perspectiva, l’atípica i incerta edició del festival més important del món apunta a que arribarà a bon port, quan encara la seva recta final.