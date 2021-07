El nord-americà Wes Anderson era una dels autors més esperats de la 74a edició del Festival de Canes. The french dispatch, que s’estrenarà mundialment el mes d’octubre, no decebrà els fans d’Anderson. El director nord-americà ha creat una autèntica filigrana visual, mil·limètrica, farcida de detalls, preciosista i estèticament enlluernadora. Anderson fa un homenatge al periodisme posant en imatges tres històries d’una revista fictícia, que dona títol al film, una mena d’edició feta a França del famós setmanari The New Yorker. Si bé formalment no es pot retreure res a Anderson, a The french dispatch li falta ànima, connexió emocional amb l’espectador, com si la proposta visual engolís qualsevol possibilitat de desenvolupar els personatges i empatitzar amb ells. En qualsevol cas, és una proposta visualment incontestable que reafirma la mirada personal i intransferible d’Anderson.

El darrer film de Ryusuke Hamaguchi, Drive my car, va impactar la crítica internacional. És una pel·lícula complexa i ambiciosa, centrada en la figura d’un director de teatre, en la que es barregen reflexions profundes sobre la creació artística, la memòria i la condició humana. De moment, encapçala tots els rànquings de la crítica i és la primera candidata ferma a la Palma d’Or.