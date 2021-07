La primera edició del Llibrestiu escalfa motors per a convertir la ciutat de Girona en l’epicentre de la novel·la negra. La Plaça de la Independència serà la seu de la proposta, que de les cinc de la tarda a les nou del vespre acollirà una parada de llibres i un espai de signatures, on desfilaran veus autoritzades com els escriptors Albert Gassull, Maribel Torres, Josep Torrent, Salvador Casas, Esther Vila o Jordi Dausà. La jornada culminarà al Cinema Truffaut amb la projecció d’un capítol de Crims, presentat per Carles Porta.

La festa del llibre, que se celebrarà demà, també arribarà a Banyoles, Figueres, Olot i Blanes.