El centre de cultura contemporània Les Bernardes de Salt ha rebut les donacions del Fons Maret, a més del de l’artista i galerista Rosa Pous i el de Núria Clarà.

El director de l’equipament, Robert Fàbregas, sosté que el fons «remet a una època important de la història dels moviments socials». En aquest sentit, assenyala que «el cas de Maret és especialment emblemàtic». El fons conté́material inèdit, des de fotografies a vídeos, passant per les actes de les assemblees i «documentació́interna del moviment». D’altra banda, la segona donació està integrada per més de 150 catàlegs d’exposicions d’artistes procedents de la biblioteca personal de la gironina Rosa Pous, amb noms com Joan Miró, Subirachs, Tàpies, Torres Montsó o Narcís Comadira. Finalment, per part de Núria Clarà, filla del propietari de la marca catalana de motocicletes fabricades a Salt, Industrias Narcla S.L., el centre ha rebut la cessió d’una motocicleta, a més de documentació́ del seu pare relacionada amb l’empresa, fotografies i dibuixos de les peces dissenyades, elements publicitaris i una placa de motocicleta.

Aquestes donacions se sumen a la cessió recent de la investigadora i crítica gironina d’art contemporani Glòria Bosch.