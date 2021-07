Fa 30 anys, el director nord-americà Oliver Stone va estrenar un dels seus millors films, JFK, caso abierto, una ficció centrada en les ombres darrera la versió oficial de l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy.

Obsessionat per aquells fets, Stone va portar ahir a Canes la seva darrera pel·lícula, un documental, que continua indagant en les contradiccions i els dubtes al voltant de la versió oficial del magnicidi. Stone fa un desplegament impressionant de documentació, testimonis i informació al llarg de dues hores de metratge farcides de dades, anàlisi, documents i entrevistes. A JFK revisited: through the looking glass, i amb la narració de Whoopi Goldberg i Donald Sutherland, ofereix més ombres que llums al cas. Magníficament muntada i amb un ritme endimoniat, segueix abonant la teoria de la conspiració o el complot i ofereix noves lectures, sense descobrir res essencialment nou, d’un tema inacabable.