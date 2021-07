Les entrades per veure Sopa de Cabra al Festival F’Estiu de Calonge i Sant Antoni es van esgotar ahir en poques hores, tot just després d’haver-se posat a la venda. El grup gironí actuarà al Collet de Sant Antoni el proper dissabte 24 de juliol en plena gira de celebració dels 30 anys de Ben Endins. El F’Estiu proposa per aquest estiu set concerts.

El cicle d’arts emergents A Prop tanca avui la segona edició, amb més de dos mil assistents i un 93% d’ocupació. El trio Romaní posarà punt final a quatre mesos de programació, que s’ha estès per 14 equipaments de set barris gironins en forma de concerts, espectacles de teatre, dansa, circ, exposicions, un mapping audiovisual i un mural.