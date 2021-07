Després d’una edició marcada pels estralls de la pandèmia, a partir d’on el festival es va veure obligat a reinventar-se amb un format híbrid que maridava espectacles en streaming amb un format presencial reduït, una de les grans cites de l’estiu torna a retrobar-se amb el públic.

La companyia suïssa Béjart Ballet Lausanne serà l’encarregada d’inaugurar aquesta nit (22h) amb les entrades exhaurides la 35a edició del Festival Castell de Peralada amb l’espectacle Ballet for life sota la direcció artística de Gil Roman. La proposta, creada per Maurice Béjart i estrenada al Teatre Nacional de Chaillot de París l’any 1997 és, encara avui, una de les peces més impactants de la història de la dansa, a partir d’on Béjart va plasmar al cos del ballarins la seva manera d’interpretar la música de Queen i Mozart.

La creació de Béjart Ballet Lausanne, que ja va portar aquest títol l’any 2010 a l’Auditori Parc del Castell, es convertirà en el primer espectacle que es repeteix en la història del festival. Una obra mestra que parla de la mort però, per sobre de tot, és un cant a la vida. El director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, sosté que «després del que estem vivint amb aquesta pandèmia que ens ha sacsejat de manera inimaginable, teníem clar que no hi havia millor manera d’inaugurar aquesta edició».

Fins l’1 d’agost, el festival oferirà un total de catorze propostes de lírica i dansa de la mà d’artistes com Jonas Kaufmann, Javier Camarena, Lise Davidsen, Sondra Radvanovksy, Iratxe Ansa, Lucía Lacarra, Rusfus Wainwright o William Christie, entre d’altres. De moment, ja hi ha nou espectacles que han penjat el cartell de sold out.

Protocols avalats pel Clínic

L’Hospital Clínic de Barcelona, amb Antoni Trilla al capdavant, ha assessorat el festival en l’aplicació dels protocols anti-Covid. El certamen se celebrarà amb un aforament del 70% i la programació es desplegarà per quatre escenaris. Es tracta del tradicional Auditori Parc del Castell i l’església del Carme, als que en aquesta edició s’hi sumaran dues noves localitzacions: el Mirador i els Jardins del Castell.