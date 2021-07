La primera Edició del Llibrestiu, una iniciativa impulsada per la Cambra del Llibre, es va estrenar ahir en més de cent llibreries de quaranta pobles d’arreu de Catalunya i, a Girona, va convertir la Plaça Independència en una llibreria a l’aire lliure molt frequentada pels lectors. Es tracta de la primera festa literària que se celebra en aquestes dates després de veure la bona acollida que va tenir la celebració de Sant Jordi d’estiu, el 23 de juliol passat. A partir d’aquí, la Cambra del Llibre va tenir la voluntat de consolidar una tarda o nit de llibreries abans de les vacances d’agost i poder establir quatre cites literàries clau en el calendari anual: Sant Jordi, el nou Llibrestiu, la Setmana del Llibre en Català i Nadal.

L’objectiu «no és ser el Sant Jordi d’estiu sinó fer una festa per celebrar el sector literari i apropar la literatura a la ciutadania», tal com apunta Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. És per això que, per tal de diferenciar-se de l’edició passada, cada població va decidir de quina manera volia encarar la cita. En el cas de la capital gironina, van ser nou les llibreries que hi van participar conjuntament sota una mateixa parada: la llibreria Geli; la 22; la Context; l’Empúries; l’Ulyssus; la Calmot; Les Voltes; la llibreria d’El Corte Inglés i l’Abacus, que van decidir que l’esdeveniment girés al voltant de la novel·la negra, ja que «és un tipus de literatura molt fàcil de llegir que enganxa ràpidament al lector i li fa passar una molt bona estona», segons Maria Carme Ferrer.

A més, una altra de les novetats que inaugurava aquesta primera edició era la presència d’escriptors d’aquest gènere literari: a part de les presentacions dels llibres L’instant precís, d’Albert Gasull, o La Cantant de Fado, de Jordi Campoy, també es van fer tertúlies amb escriptors autoritzats com Maribel Torres; Esther Vila; Laia Vilaseca; Josep Torrent o Jordi Dausà, la majoria d’ells gironins. Fins i tot els més petits van poder gaudir-ho amb el Contacontes d’Olga Cercòs o els Robatoris de llegendes amb Soledad Romero. Tampoc hi podia faltar el reconegut i aplaudit Carles Porta, autor de Crims, La farmacèutica, Tor i Fago, que conversava amb el periodista Jordi Grau sobre els seus llibres «que, de bon tros, són els que s’estan venent més de novel·la negra», segons afirma Aaron Sánchez, llibreter de la Llibreria Geli. El Llibrestiu acabava a Girona al reobert Cinema Truffaut, on es projectà l’episodi de Crims, Josep Talleda segona part, que va permetre despedir de la millor manera una tarda de llibres, novel·la negra i gelats.