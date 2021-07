El jurat del Festival de Canes, presidit pel director nord-americà Spike Lee, té una difícil papereta aquest dissabte per quadrar el palmarès en una de les edicions més igualades que es recorden i sense cap gran favorita evident a la Palma d’Or. A més, que la presidència estigui en mans d’algú tan vehement, imprevisible i inclassificable com Spike Lee encara afegeix un plus a la situació. En els cercles crítics del festival es comenta que això pot ser terreny abonat per grans sorpreses, i que fins i tot pugui imposar-se algun film inesperat que no aparegui a les travesses. A priori, si ens guiem per les taules de puntuació que publiquen alguns mitjans especialitzats com Screen o Le film français, hi hauria cinc films que destaquen: Annette de Leos Carax, Drive my car de Ryusuke Hamaguchi, The worst person in the world de Joachim Trier, A hero d’Asghar Farhadi i Titane de Julia Ducournau. Però tampoc es poden descartar autors com Wes Anderson o Jacques Audiard.

A més, el jurat haurà de fer equilibris amb una secció oficial més farcida que mai. Quan normalment competien per la Palma d’Or entre 18 i 20 pel·lícules, aquest any la selecció ha estat de 25, degut a l’excepcionalitat d’una edició molt densa que ha acollit films que ja havien estat triats pel 2020, abans que es suspengués per la pandèmia, i d’altres pròpiament de 2021. Per tant, necessàriament, hi haurà molts títols que marxaran amb les mans buides de Canes.

En la recta final de la competició, aquest divendres han destacat dues pel·lícules que, per diferents motius, tampoc és descartable que puguin tenir lloc al palmarès. La primera prové del Marroc i la signa Nabil Ayouch. A Haut et fort, el cineasta marroquí dona tot el protagonisme a un grup de joves que es reuneixen en un centre cultural per aprendre a composar i interpretar música rap. Guiats per un professor que els acompanya i els motiva, es plantejaran els límits de la llibertat d’expressió, quan fan servir les lletres de les seves composicions per denunciar la precarietat, la manca de futur, la corrupció política i les nul·les perspectives professionals. La majoria de joves viuen en barri de barraques de Casablanca i el curs de música rap és la seva única vàlvula de sortida del drama social que viuen diàriament. El to del film d’Ayouch recorda molt La clase, el film de Laurent Cantet que va guanyar a Cannes el 2008, i per la seva radicalitat, energia i voluntat reivindicativa, podria ser un film molt del gust de Spike Lee. La ràbia i vehemència que desprenen les seves imatges recorden també Haz lo que debas, que Lee va presentar a Cannes el 1989. En resum, un convidat inesperat de darrera hora a les travesses del palmarès.

La darrera pel·lícula presentada a competició ha estat Nitram, de l’australià Justin Kurzel. Veient-la es fa difícil no pensar en A sang freda, la magistral novel·la de Truman Capote o en Elephant, el film que Gus van Sant que va guanyar a Canes el 2003. Ambientada a l’illa de Tasmania els anys 90, retrata amb una precisió quirúrgica el context, els antecedents i els personatges dels tràgics esdeveniments ocorreguts a la ciutat de Port Arthur l’abril de 1996, quan un discapacitat intel·lectual, a qui tothom coneixia com Nitram, d’aquí el títol del film, va assassinar 35 persones i en va deixar 23 de ferides. La proposta de Kurzel és radical perquè obvia totalment la violència explícita dels fets i es centra únicament en explicar amb una doble mirada entre psicològica i periodística tot el que va envoltar aquella tragèdia nacional. A més, aquells fets van provocar un canvi significatiu en la legislació australiana en la restricció de l’accés a les armes de foc.