Natxo Tarrés & The Wireless van donar ahir el tret de sortida a la 13a edició del festival Tempo de Girona amb l’espectacle Redescobrint Bob Marley. Fins al 31 de juliol, els jardins del passeig Arqueològic acolliran més d’una quarantena de propostes gratuïtes. Avui hi actuaran David Mauricio (20 h) i Will & The Dirties (22 h).