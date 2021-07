La primera edició de la festa literària també es va desplagar arreu de les comarques gironines. Figueres, Olot, Blanes i Banyoles es van acollir a la iniciativa, aquesta darrera de la mà de la llibreria l’Altell, que va programar la presentació del llibre «Psicomúsica. Lletra i solfa» del músic i psicòleg banyolí Carles Hereu. A més, l’establiment va mantenir les portes obertes fins les nou del vespre, on s’hi van congregar tant lectors fidels com curiosos atrets per la iniciativa.