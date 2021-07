El músic italià Zucchero pujarà aquest vespre a l’escenari del Guíxols Arena per a donar el tret de sortida a la 59a edició del festival de la Porta Ferrada, que ja ha venut més de 30.000 entrades. Demà serà el torn de la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz i de Renaldo & Clara. Per la seva banda, i a una setmana de la inauguració, Cap Roig encara l’edició del retrobament amb un 97% de les entrades venudes i setze concerts amb el cartell de sold out.