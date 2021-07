L’estiu és diví. Amb aquest lema, el programa Catalonia Sacra convida els visitants a conèixer durant aquest estiu el patrimoni cultural de l’Església catalana. D’aquesta manera, aprofitant el període de vacances i amb la voluntat de recuperar al màxim possible la normalitat malgrat el context de pandèmia, Catalonia Sacra proposa a la ciutadania conèixer les nombroses catedrals, ermites , monestirs, santuaris i esglésies que hi ha arreu de Catalunya.

La voluntat de la campanya és suggerir a les persones que estan de vacances, o que tenen més temps lliure, que incloguin una visita al patrimoni cultural religiós dins la planificació dels seus dies de festa i oci. «Perquè l’estiu convida a prendre’s la vida amb més calma, i la visita a una església és una experiència de tranquil·litat, bellesa, reflexió i pausa», assenyalen.

Per tal de donar a conèixer aquest patrimoni, al llarg de l’estiu, a través dels diferents canals de comunicació de Catalonia Sacra -webs, xarxes i butlletins digitals- es faran suggeriments de visita a esglésies de naturalesa i estils molt diferents: des de les grans catedrals, com la de Girona, fins a les petites ermites de muntanya. «Art medieval, barroc o modern que es pot trobar en tot tipus d’entorn humà i natural i que ens parla de l’evolució de la sensibilitat espiritual i de les capacitats tècniques i estètiques dels nostres avant-passats», assenyalen des de Catalonia Sacra. I és que, més enllà dels equipaments més coneguts i que ja compten amb un gran nombre de visitants, la campanya L’estiu és diví també vol donar a conèixer petites joies patrimonials que no són tan conegudes ni visitades.

Per això, una de les accions de L’estiu és diví ha estat demanar a diferents persones del camp del patrimoni cultural que facin un suggeriment d’una activitat per fer un dia o un cap de setmana d’estiu i on s’inclogui la visita a una església. A més, des de tots els bisbats repartiran fulletons on es convida a seguir visitant el país, tot descobrint el patrimoni cultural de l’Església. Aquestes esglésies formen part de la Xarxa Catalonia Sacra, una taula col·laborativa formada per esglésies d’alt valor patrimonial i turístic.