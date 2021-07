Una gran pista de circ inunda, des d’ahir, els carrers de la Bisbal d’Empordà. La 26a edició de la Fira de Circ al Carrer està protagonitzada per un cartell de quilòmetre zero que dona veu a companyies de proximitat amb un doble objectiu: reinvidicar la qualitat del circ local i donar suport a un sector molt perjudicat en el decurs de la pandèmia.

Les companyies Les Spectacles del 23, Leandre Clown i En Diciembre van donar el tret de sortida a una programació que regalarà als assistents una selecció del bo i millor de les tècniques universals, des del clown a les acrobàcies, passant pels malabars, el trapezi o l’equilibrisme. Fins diumenge es podran veure una quarantena d’espectacles de la mà d’una trentena de companyies com Circ Pistolet, Fusión Callejera, Kolektivo Konica, Du’k’to, Voletemps o Los Galindos. Al llarg del cap de setmana també aterraran a la capital del Baix Empordà creadors procedents del País Basc, Andalusia, Madrid i França. La plaça del Castell, el Terracotta Museu, la plaça Germans Sitjar, l’Escola Joan de Margarit, les Escoles Velles, l’Escola Mas Clarà, els jardins de Torre Maria, els exteriors de la Biblioteca Lluïsa Duran, l’Espai Fira i el Parc 8 de Març són els deu emplaçaments per on es desplegarà la programació.

L’organització, a més, ha apostat en l’edició d’enguany per la paritat de gènere en les propostes, a més de programar espectacles amb valors morals i socials. En són alguns exemples Mentir lo mínimo de la companyia Alta Gama, que a través del circ minimalista reflexiona sobre la importància que atribueix la societat a l’aparença física, o Full House d’Eléctrico 28, que aborda la convivència entre els individus.

A més, l’edició d’enguany compta amb una novetat. I és que la cita ha anat un pas més enllà i estrenarà la seva primera producció, que vol recuperar el format de cabaret. Així, Cabaret a la Bisbal serà l’espectacle que clausurarà la 26a edició de la fira, que a més, integrarà disciplines com la roda cyr, els malabars o l’equilibrisme. Dirigida per la mateixa organització i l’artista de circ Skate, serà la primera producció pròpia de la Fira de Circ al Carrer. Setanta minuts en què, amb Marcel Tomàs com a mestre de cerimònies, maridarà el talent artístic de noms com José Luis Redondo, Eva Szwarcer, Amanda Wilson o Planeta Trampolí amb la música en directe de la mà dels germans bisbalencs Aleix i Genís Bou.