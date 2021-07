El jurat del Festival de Canes, presidit pel director nord-americà Spike Lee, té avui una difícil papereta per quadrar el palmarès en una de les edicions més igualades que es recorden i sense cap gran favorita evident a la Palma d’Or.

En la recta final de la competició, ahir van destacar dues pel·lícules que, per diferents motius, tampoc és descartable que puguin tenir lloc al palmarès. La primera prové del Marroc i la signa Nabil Ayouch. A Haut et fort, el cineasta marroquí dona tot el protagonisme a un grup de joves que es reuneixen en un centre cultural per aprendre a composar i interpretar música rap. El to del film recorda molt La clase, el film de Laurent Cantet que va guanyar a Canes el 2008, i per la seva radicalitat, energia i voluntat reivindicativa, podria ser un film molt del gust de Spike Lee. Finalment, la darrera pel·lícula presentada a competició va ser Nitram, de l’australià Justin Kurzel.