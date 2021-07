La direcció general d’Afers Religiosos de la Generalitat ha atorgat provisionalment una ajuda econòmica de 8.000 euros a la Universitat de Girona per desenvolupar un projecte de recerca que porta per títol Les comunitats religioses, què fan i què podem esperar que facin per la societat?

A més, el Govern català també ha concedit ajuts a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per dos projectes, un sobre diàleg interreligiós i educació en el lleure i un altre sobre gènere, diversitat sexual i pluralisme religiós en el teixit associatiu de Catalunya. També s’ha donat suport a la Fundació per la Docència i la Recerca Sant Joan de Déu per a una recerca que vol elaborar un mapa de necessitats i conflictes en l’atenció sanitària maternoinfantil dinst l’àmbit de la diversitat cultural, religiosa i espiritual.

Finalment, també s’ha becat un projecte de la Universitat Internacional de Catalunya que porta per títol Religiositat i resiliència familiar en temps de la COVID-19 a Catalunya: lliçons per al futur.